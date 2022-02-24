Медиасервис MEGOGO открыл свободный доступ к ряду информационно-новостных каналов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Медиасервис MEGOGO открыл свободный доступ в ряд новостно-информационных каналов. Среди них: "UA:Первый", "1+1", "ICTV", "УНИАН ТВ", "Украина 24", "5 канал", "Новости 24", "Рада", "Интер", BBC World News", — сказано в сообщении.

Каналы из списка доступны в разделе "Телеканалы". Просмотр возможен на веб-версии медиасервиса и через приложение MEGOGO на Smart TV, iOS, Android и т.д.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.