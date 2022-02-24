Медіасервіс MEGOGO відкрив вільний доступ до ряду інформаційно-новинних каналів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Медіасервіс MEGOGO відкрив вільний доступ до низки новинно-інформаційних каналів. Серед них: "UA:Перший", "1+1", "ICTV", "УНІАН ТВ", "Україна 24", "5 канал", "Новини 24 "Рада", "Інтер", BBC World News", — сказано в повідомленні.

Канали зі списку доступні у розділі "Телеканали". Перегляд можливий на веб-версії медіасервісу та через програму MEGOGO на Smart TV, iOS, Android тощо.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

У багатьох містах було чути вибухи. У Генштабі ЗСУ заявили, що українці вже збили п'ять бойових російських літаків.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі. Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.