Megogo удалил все российские фильмы и сериалы

Украинский онлайн-кинотеатр Megogo принял решение удалить все фильмы и сериалы российского производства.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса на странице в Facebook.

"В настоящее время все российские фильмы удалены из нашего сервиса", – говорится в сообщении.

По информации компании, российские сериалы уже недоступны для просмотра.

В том случае, если пользователи обнаружат хоть один из них на сайте сервиса, Megogo просит их об этом сообщать.

Ранее сообщалось, что MEGOGO открыл свободный доступ к ряду информационно-новостных каналов.

Среди них: "UA:Первый", "1+1", ICTV, "УНИАН ТВ", "Украина 24", "5 канал", "Новости 24", "Рада", "Интер", BBC World News.

Напомним, Украинская киноакадемия обратилась к мировому киносообществу с призывом применить санкции к российской киноотрасли.

Представители киноиндустрии требуют изолировать Российскую Федерацию, напавшую на Украину, в международной кинодипломатии и оказать негативное влияние на российскую экономику.

24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси.