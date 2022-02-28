- Категория
- Life
- Дата публикации
-
Megogo удалил все российские фильмы и сериалы
Украинский онлайн-кинотеатр Megogo принял решение удалить все фильмы и сериалы российского производства.
Об этом сообщает пресс-служба сервиса на странице в Facebook.
"В настоящее время все российские фильмы удалены из нашего сервиса", – говорится в сообщении.
По информации компании, российские сериалы уже недоступны для просмотра.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В том случае, если пользователи обнаружат хоть один из них на сайте сервиса, Megogo просит их об этом сообщать.
Ранее сообщалось, что MEGOGO открыл свободный доступ к ряду информационно-новостных каналов.
Среди них: "UA:Первый", "1+1", ICTV, "УНИАН ТВ", "Украина 24", "5 канал", "Новости 24", "Рада", "Интер", BBC World News.
Напомним, Украинская киноакадемия обратилась к мировому киносообществу с призывом применить санкции к российской киноотрасли.
Представители киноиндустрии требуют изолировать Российскую Федерацию, напавшую на Украину, в международной кинодипломатии и оказать негативное влияние на российскую экономику.
24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.
Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси.