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Украинская киноакадемия требует от Европы санкций для российского кинобизнеса
Украинская киноакадемия, в которую входят украинские режиссеры, продюсеры, актеры, операторы и другие кинематографисты, обратилась к мировому киносообществу с призывом применить санкции к российской киноотрасли.
Санкции преследуют цель изолировать Российскую Федерацию, напавшую на Украину, в международной кинодипломатии и оказать негативное влияние на российскую экономику, говорят инициаторы петиции Call for a boycott of Russian cinema.
Украинская киноакадемия – объединение профессионалов в сфере кино и кинопроизводства, создание которого было инициировано Одесским международным кинофестивалем в 2016 году.
Украинские кинематографисты призывают:
- лишить Российскую Федерацию членства в "Евримаже" и Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве (организации, выделяющие в том числе средства на создание фильмов).
- лишить Московский международный кинофестиваль аккредитации FIAPF (Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров);Подписывайтесь на наш Telegram канал
- не принимать российские фильмы для участия в конкурсах международных кинофестивалей;
- не передавать права на иностранные фильмы на территорию России;
- запретить показ российских фильмов за границей;
- не вступать с Россией в совместное кинопроизводство.
Ранее Россию не допустили к участию в международном песенном конкурсе Евровидение. Такое решение принял исполнительный совет Европейского вещательного союза (EBU).