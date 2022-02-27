Украинская киноакадемия требует от Европы санкций для российского кинобизнеса

Украинская киноакадемия, в которую входят украинские режиссеры, продюсеры, актеры, операторы и другие кинематографисты, обратилась к мировому киносообществу с призывом применить санкции к российской киноотрасли.

Санкции преследуют цель изолировать Российскую Федерацию, напавшую на Украину, в международной кинодипломатии и оказать негативное влияние на российскую экономику, говорят инициаторы петиции Call for a boycott of Russian cinema.

Украинская киноакадемия – объединение профессионалов в сфере кино и кинопроизводства, создание которого было инициировано Одесским международным кинофестивалем в 2016 году.

Украинские кинематографисты призывают:

- лишить Российскую Федерацию членства в "Евримаже" и Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве (организации, выделяющие в том числе средства на создание фильмов).

- лишить Московский международный кинофестиваль аккредитации FIAPF (Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров);

- не принимать российские фильмы для участия в конкурсах международных кинофестивалей;

- не передавать права на иностранные фильмы на территорию России;

- запретить показ российских фильмов за границей;

- не вступать с Россией в совместное кинопроизводство.

Ранее Россию не допустили к участию в международном песенном конкурсе Евровидение. Такое решение принял исполнительный совет Европейского вещательного союза (EBU).