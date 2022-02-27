Українська кіноакадемія пропонує запровадити санкції для російського кінобізнесу

Українська кіноакадемія, до якої входять українські режисери, продбюсери, актори, оператори та інші кінематографісти, звернулася до світової кіноспільноти із закликом застосувати санкції до російської кіногалузі

Санкції мають на меті ізолювати Російську Федерацію, що напала на Україну, в міжнародній кінодипломатії і негативно вплине на російську економіку, кажуть ініціатори петиції Call for a boycott of Russian cinema.

Українська кіноакадемія – об'єднання професіоналів у сфері кіно та кіновиробництва, створення якого було ініційовано Одеським міжнародним кінофестивалем у 2016 році.

Українські кінематографісти закликають:

- позбавити Російську федерацію членства в Єврімажі та Європейської конвенції про спільне кіновиробництво (організації, що виділяють у тому числі кошти на створення фільмів) .

- позбавити Московський міжнародний кінофестиваль акредитації FIAPF (Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів);

- не брати російські фільми для участі у конкурсах міжнародних кінофестивалів;

- Не передавати права на іноземні фільми на територію Росії;

- Заборонити показ російських фільмів за кордоном;

- не вступати з Росією у спільне кіновиробництво.

Раніше Росію не допустили до участі у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Таке рішення ухвалила виконавча рада Європейського мовного союзу (EBU).