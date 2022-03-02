Yakaboo открыл бесплатный доступ к электронным книгам, а Megogo - к фильмам

Украинский книжный интернет-магазин Yakaboo открыл бесплатный доступ к чтению книг и прослушиванию аудиокниг в мобильном приложении, сообщается на его странице в Facebook.

"Все аудио и е-книги в приложении Yakaboo бесплатны для всех украинцев. Мы хотим, чтобы в это непростое время войны вы имели доступ к книгам, могли успокоиться, почитать вместе с близкими, отвлечь детей от событий вокруг", - говорится в сообщении.

Загрузить приложение Yakaboo можно в App Store и Google Play. Для тех пользователей App Store, кто уже имеет подписку, плата отменена автоматически. Для пользователей Google Play такой возможности нет, поэтому установлена стоимость подписки 2 грн/месяц. Однако ее можно самостоятельно отменить.

"Держитесь, друзья. И верьте в Украину. Победа будет нашей! Потому что страна, где читают книги, всегда победит страну, где бездумно слушают пропагандистов", - заявили в Yakaboo.

В свою очередь сервис для просмотра фильмов и сериалов Megogo объявил, что также открывает бесплатный доступ для украинцев для их психологической поддержки в военное время.

"Дом – там, где вы и родные. Там, где можно посмотреть мультики с малышами и послушать аудиосказки. Там, где фильмы и сериалы — бесплатны всем, чтобы вы хоть немного отдохнули и набрались сил.⠀Мы открыли доступ, чтобы в очередной раз сказать, что мы вместе. Слава Украине. Слава ВСУ", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Напомним также, что ранее Megogo открыл свободный доступ к ряду информационно-новостных телеканалов, а также удалил все российские фильмы и сериалы.