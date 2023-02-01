Книга "Незламні" от Womo.ua и Yakaboo Publishing увидела свет

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1 февраля в украинском издательстве Yakaboo Publishing вышла книга "Незламні" о сопротивлении женщин в войне с российскими захватчиками.

"Незламні" стали логическим продолжением медийного проекта издания WoMo. Это 30 историй женщин-военных, волонтеров, основательниц фондов, парамедикинь, которые с началом полномасштабной войны обеспечивают воинов амуницией и дронами, реабилитируют раненых и детей с психическими травмами, обеспечивают страну гуманитарной помощью, открывают реабилитационные центры.

“Книга – это война в женских лицах, это пример женского лидерства и несокрушимости. Эти женщины полностью осознали себя и будут восстанавливать страну после победы. Это то, что мы должны запечатлеть в истории, и показать всему миру, почему мы победим» , — говорит вдохновительница проекта Виктория Покатис.

В книгу вошли истории таких героинь как Марта Левченко, Ольга Руднева, Лейла Туваклиева, Виктория Тигипко, Юлия Микитенко, Инна Попершнюк, Алиса Коваленко, Наталья Емелина, Регина Кошева, Ольга Кудиненко, Ирина Сампан, Анастасия Леонова, Оксана Шевченко, Надежда Омельченко, Ирина Иванчик, Юлия Панкова, Ирина Иванчик, Инна Скаржинская, Виталия Панкул, Елена Стрижак, Наталья Мосейчук, Ксения Драганюк, Ольга Белицкая, Алена Шевцова, Екатерина Смирнова, Настя Тихая, Оля Рондяк, Екатерина Смирнова.

«Все эти истории, как и их героини, очень разные, но все они о том, что отличает нас, украинцев, от врага. Они о человечности, которая заложена на генетическом уровне каждого украинца, а наших женщин особенно. Непросто пережить военное время, перепрограммироваться и привыкнуть к новым условиям, не упасть духом. Еще сложнее — спасти, понять и поддержать тех, кто рядом с тобой», — отмечает CEO книжной платформы Yakaboo Елена Безуглая.

На сайте Yakaboo уже доступна электронная и бумажная версия книги.

Цель проекта — не только рассказать всему миру о силе и несокрушимости украинских женщин, но и собрать средства для помощи детям, которых эта война лишила самого дорогого семьи.

Часть средств от продаж каждой книги пойдет на поддержку проекта "Наши дети", созданного Благотворительным Фондом "Я - будущее Украины" при поддержке "Датагруп"-Volia.