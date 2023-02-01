Книга "Незламні" від Womo.ua та Yakaboo Publishing побачила світ

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1 лютого в українському видавництві Yakaboo Publishing з друку вийшла книга “Незламні” про спротив жінок у війні з російськими загарбниками.

"Незламні" стали логічним продовженням медійного проєкту видання WoMo. Це 30 історій жінок-військових, волонтерів, засновниць фондів, парамедикинь, які з початком повномасштабної війни забезпечують воїнів амуніцією та дронами, реабілітують поранених та дітей з психічними травмами, забезпечують країну гуманітарною допомогою, відкривають реабілітаційні центри та вибудували справжній тил.

“Книга - це війна у жіночих обличчях, це приклад жіночого лідерства та незламності. Ці жінки повністю ввідали себе спротиву та будуть відновлювати країну після перемоги. Це те, що ми повинні закарбувати в історії, та показати всьому світу, чому ми переможемо”, — каже авторка проєкту Вікторія Покатіс.

До книги увійшли історії таких героїнь як Марта Левченко, Ольга Руднєва, Лейла Туваклієва, Вікторія Тігіпко, Юлія Микитенко, Інна Попершнюк, Аліса Коваленко, Наталія Ємеліна, Регіна Кошова, Ольга Кудіненко, Ірина Сампан, Анастасія Леонова, Оксана Місюра, Інга Кординовська, Олена Шевченко, Надія Омельченко, Ірина Іванчик, Юлія Панкова, Ірина Іванчик, Інна Скаржинська, Віталія Панкул, Олена Стрижак, Наталія Мосейчук, Ксенія Драганюк, Ольга Белицька, Альона Шевцова, Катерина Смірнова, Настя Тиха, Оля Рондяк, Катерина Смірнова.

«Всі ці іісторії, як і їхні героїні дуже різні, але всі вони про те, що відрізняє нас, українців, від ворога. Вони про людяність, яка закладена на генетичному рівні кожного українця, а наших жінок — особливо. Непросто пережити воєнні часи, перепрограмуватись та звикнути до нових умов, не занепасти духом. Ще складніше — врятувати, зрозуміти і підтримати тих, хто поруч з тобою,» — наголошує CEO книжкової платформи Yakaboo Олена Безугла.

На сайті Yakaboo вже доступні електронна та паперова версія книги.

Мета проєкту — не лише розповісти всьому світові про силу та незламність українських жінок, але й зібрати кошти для допомоги дітям, яких ця війна позбавила найдорожчого — сім`ї.

Частина коштів від продажу кожної книги піде на підтримку проєкту "Наші діти", створеного Благодійним Фондом “Я – майбутнє України” за підтримки “Датагруп”-Volia.