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Общество
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Книга "Украина. Страна изнутри" возглавила топ продаж на Amazon

Книга "Украина. Страна изнутри" возглавила топ продаж на Amazon

Англоязычная версия книги "Украина. Страна изнутри", вышедшая 16 января в британском издательстве Batsford, возглавила топ продаж на Amazon в категории Hot New Releases in History of Ukraine.

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Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Отмечается, что украинская версия книги вышла в издательстве "Старого Лева" в 2019 году.

Издание содержит более 350 фотографий, а также QR-коды, ведущие на лонгриды на сайте Ukraïner.

Фото 2 — Книга "Украина. Страна изнутри" возглавила топ продаж на Amazon

"Это убедительный визуальный портрет настоящей Украины, с любовью созданный украинцами за годы до нынешней войны. Книга знакомит с людьми Украины и их историями с большим количеством разных людей, включая традиционных колядников, производителей дикого меда, гончаров и железнодорожников, художников, овцеводов и мастеров веников", — отмечают на сайте Batsford.

"Эта книга попала ко мне в руки как подарок от украинской семьи, которую я принимала в Лондоне. Мать и две девушки ехали 30 часов, чтобы добраться до нас, автобусом, поездом до польской границы, а затем самолетом из Кракова. Они не знали, что я книгоиздатель, и мой непосредственный интерес был для них неожиданностью. Было очевидно, что им нужно поспать, а книгу нужно издать в англоязычном мире. Она была написана перед полномасштабной войной, и это отличный портрет того, что значит быть украинцем", - рассказала британская издательница Полли Павелл.

"Украина. Страна изнутри" — книга по мотивам первого круга масштабной экспедиции по Украине, которая длилась с лета 2016-го до зимы 2018-го года и охватила все исторические регионы — от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии.

Инициатор проекта – Богдан Логвиненко.

Напомним, в 2022 году страница Ukraine.ua вошла в пятерку наиболее популярных официальных страниц стран мира в Instagram, набрав более миллиона подписчиков. Охват цифровой экосистемы страницы, объединяющей официальный сайт Украины и страницы государства в соцсетях, превысил миллиард пользователей.

Автор:
Светлана Манько