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Life
Дата публикации

Украинский фильм "Дом из заноз" поборется за премию "Оскар"

Украинский фильм "Дом из заноз" поборется за премию "Оскар"

Фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии, номинировали на получение премии "Оскар". Кинолента претендует на награду в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Об этом 24 января сообщила пресс-служба Oscars.

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Сюжет фильма "Дом из заноз": события разворачиваются вокруг детей из детского дома в Лисичанске, а также социальных работников, пытающихся создать необходимое безопасное пространство. В это время рядом идет война, а государственные органы и суды решают судьбу детей.

Киноленту создали при поддержке Госкино в копродукции с Данией, Швецией и Финляндией. Режиссер - датский документалист Симон Леррен Вильмонт, линейный продюсер и второй режиссер - украинский журналист Азад Сафаров. Над фильмом начали работать в 2019 году в приюте Лисичанска.

Картину выбрали из более сотни фильмов. Создателей киноленты пригласят на вручение Оскаров в Лос-Анджелесе, которое запланировано на 13 марта.

Фильм уже одержал победу на греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival и в документальном конкурсе Гетеборгского кинофестиваля в Швеции.

Фото 2 — Украинский фильм "Дом из заноз" поборется за премию "Оскар"
Афиша фильма "Дом из заноз" (A House Made of Splinters). Фото: IMDb
Автор:
Вита Молодан