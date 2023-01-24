Украинский фильм "Дом из заноз" поборется за премию "Оскар"

Фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии, номинировали на получение премии "Оскар". Кинолента претендует на награду в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Об этом 24 января сообщила пресс-служба Oscars.

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Сюжет фильма "Дом из заноз": события разворачиваются вокруг детей из детского дома в Лисичанске, а также социальных работников, пытающихся создать необходимое безопасное пространство. В это время рядом идет война, а государственные органы и суды решают судьбу детей.

Киноленту создали при поддержке Госкино в копродукции с Данией, Швецией и Финляндией. Режиссер - датский документалист Симон Леррен Вильмонт, линейный продюсер и второй режиссер - украинский журналист Азад Сафаров. Над фильмом начали работать в 2019 году в приюте Лисичанска.

Картину выбрали из более сотни фильмов. Создателей киноленты пригласят на вручение Оскаров в Лос-Анджелесе, которое запланировано на 13 марта.

Фильм уже одержал победу на греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival и в документальном конкурсе Гетеборгского кинофестиваля в Швеции.