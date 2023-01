"Аватар: Путь воды" стал шестым фильмом в истории, собравшим в прокате более $2 млрд

Фильм "Аватар: Путь воды" собрал более 2 миллиардов долларов в мировом прокате, став третьим фильмом режиссера Джеймса Кэмерона, достигшего такого уровня. Об этом сообщает CNBC.

Приключенческая картина заняла шестое место в мировом рейтинге по кассовым сборам. Лишь пять фильмов достигли отметки в $ 2 млрд и обходят "Аватар: Путь воды" - это первый "Аватар", "Мстители: Финал", "Титаник", "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Мстители: Война бесконечности".

В то же время следует отметить, что "Аватар: Путь воды" вышел на экраны только 15 декабря 2022 года.

По состоянию на воскресенье, 22 января The Way of Water собрал 598 миллионов долларов от продажи билетов на внутреннем рынке и 1,426 миллиарда долларов на внешних рынках.

Медиа-аналитики считают, что достижение отметки в $2 млрд является хорошим знаком для франшизы "Аватар", учитывая, что планируется выпуск еще трех частей в течение следующих пяти лет. Это также соответствует целям, поставленным режиссером Кэмероном.

Следующая ожидаемая премьера состоится только в середине февраля, когда на экранах покажут фильм "Человек-муравей и Оса: Квантумания" от студии Marvel. Поэтому ожидается, что "Аватар: Путь воды" еще успеет увеличить свой показатель по кассовым сборам.