Netflix планирует построить киностудию на бывшей военной базе

Компания Netflix заявила, что планирует построить современную киностудию на бывшей армейской базе в Джерси-Шор (штат Нью-Джерси). В проект инвестируют не менее 900 миллионов долларов США.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Компания готовится заплатить 55 миллионов долларов за участок на бывшей военной базе.

Netflix планирует дополнительно инвестировать 848 миллионов долларов в 12 звуковых сцен и другие вещи, связанные с киноиндустрией. Площадь каждой из них будет составлять от 1400 до 3700 квадратных метров.

"Мы рады продолжить и расширить наши значительные инвестиции в Нью-Джерси и Северной Америке. Мы верим, что студия Netflix может стимулировать местную экономику и экономику штата благодаря тысячам новых рабочих мест, в то же время начав оживленную производственную экосистему в Нью-Джерси", — сказал соисполнительный директор компании и главный директор контента Тед Сарандос.

Американская армия закрыла базу в 2011 году, после этого долгое время экономика района переживала спад. В рамках проекта Netflix создаст новое жилье, гостиницы и кинобизнес в этой местности, что оживит экономическую активность.

Еще одну теле- и киностудию планируется построить в Нью-Джерси на месте ныне снесенного общественного жилищного комплекса в Ньюарке.

Напомним, что ранее Reuters пришел к выводу, что в 2023 году корпорация Microsoft может купить провайдера медийных услуг Netflix за $190 млрд. В издании отметили, что две компании нацелены на сближение и уже имеют тесные связи. В частности, Microsoft стала рекламным партнером Netflix, а президент Microsoft Брэд Смит входит в правление Netflix.

Источник фото: ua.depositphotos.com