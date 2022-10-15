Netflix введет новый уровень подписки с рекламой

С ноября Netflix введет новый уровень подписки - Basic with Ads, который будет иметь меньшую стоимость, но будет содержать рекламу.

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Об этом сообщает The Verge.

Так, подписчикам этого уровня будет доступен почти весь контент, который есть на Netflix, кроме небольшого количества телевизионных шоу и фильмов.

Пользователи уровня Basic with Ads будут получать в среднем четыре-пять минут рекламы в час просмотра контента. Каждая реклама будет длиться от 15 до 30 секунд и будет размещаться до и во время фильма.

Небольшая подборка телевизионных шоу и фильмов будет недоступна абонентам Basic with Ads из-за лицензионных ограничений, над преодолением которых Netflix уже работает.

Basic with Ads планируется запустить 3 ноября 2022 года сначала в ограниченном количестве стран: США, Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Корее, Мексике, Испании и Великобритании.

Напомним, что крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT заключила партнерское соглашение с Netflix.