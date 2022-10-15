Netflix запровадить новий рівень підписки з рекламою

З листопада Netflix запровадить новий рівень підписки - Basic with Ads, що матиме меншу вартість, проте міститиме рекламу.

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Про це повідомляє The Verge.

Так, підписникам цього рівня буде доступний майже весь контент, що є на Netflix, крім невеликої кількості телевізійних шоу та фільмів.

Користувачі рівня Basic with Ads будуть отримувати в середньому чотири-п’ять хвилин реклами на годину перегляду контенту. Кожна реклама триватиме від 15 до 30 секунд і розміщуватиметься до та під час фільму.

Невелика добірка телевізійних шоу та фільмів буде недоступна для абонентів Basic with Ads через ліцензійні обмеження, над подоланням яких Netflix вже працює.

Basic with Ads планується запустити 3 листопада 2022 року спочатку в обмеженій кількості країн, як США, Австралії, Бразилії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Кореї, Мексиці, Іспанії та Великобританії.

Нагадаємо, що найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT уклала партнерську угоду з Netflix.