Netflix втратив 970 тисяч підписників

Стриміговий сервіс Netflix у другому кварталі 2022 втратив 970 тисяч передплатників. Минулого кварталу компанія мала слабкі перспективи на другий квартал і передбачила втрату близько двох мільйонів підписників.

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Про це пише Тechcrunch.com.

Це вже другий поспіль квартал, коли Netflix фіксує зниження бази користувачів. У першому кварталі втрата склала 200 000, до 221,64 млн клієнтів. У другому кварталі компанія прогнозувала втрату 2 млн користувачів, але ця цифра виявилася меншою.

Найбільше клієнтів пішло в США та Канаді – 1,3 млн передплатників. Це сталося на тлі підвищення вартості передплати у Північній Америці.

Ще 770 000 передплатників Netflix втратив у Європі та на Близькому Сході. У Латинській Америці ситуація не змінилася, а Азіатсько-Тихоокеанський регіон відзначився зростанням 1 млн клієнтів.

Але навіть попри цю втрату Netflix розраховує на те, що за підсумками третього кварталу кількість передплатників збільшиться на один мільйон.

На даний момент платну підписку на сервіс оформили 220,67 мільйонів осіб порівняно з 221,64 мільйонами за підсумками першого кварталу.

Виручка компанії зросла на 8,6% у річному обчисленні ($7,97 млрд), чистий прибуток на 6% ($1,44 млрд).

Зазначимо, стрімінгова платформа Netflix остаточно залишила російський ринок через війну в Україні, розв'язану РФ. Російські передплатники втратили доступ до контенту