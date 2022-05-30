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Netflix остаточно припинив працювати у Росії
Стрімінгова платформа Netflix остаточно залишила російський ринок через війну в Україні, розв'язану РФ. Російські передплатники втратили доступ до контенту.
Про це речник Netflix повідомив у коментарі агентству AFP.
Сайт та програма Netflix не були доступні в країні-агресорі з п'ятниці, і тепер представник Netflix підтвердив, що передплатники більше не мають доступу до контенту.
"Це проведення виходу з російського ринку, оголошеного у березні", - зазначив представник Netflix.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Повідомляється, що компанія дочекалася кінця розрахункового циклу, щоб відключити клієнтів.
Нагадаємо, що Netflix призупинив роботу у Росії ще 6 березня. У той же час, російські користувачі могли й надалі дивитися контент із дубляжем та субтитрами.
Але реєстрація нових акаунтів та поповнення рахунків стали недоступними. Це можна зробити лише за допомогою VPN.
Зазначимо, Netflix — провідна світова стрімінгова платформа з 221,8 млн. передплатників на кінець 2021 року.
Але у квітні 2022 року компанія заявила, що втратила 200 000 передплатників (без урахування росіян) у першому кварталі 2022 року, що значно гірше за її прогноз про приріст у 2,5 мільйона передплатників. Крім цього, призупинення роботи в Росії після початку війни в Україні завдало збитків, внаслідок чого провайдер втратив 700 000 передплатників.