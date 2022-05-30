Netflix окончательно прекратил работать в России

Стриминговая платформа Netflix окончательно покинула российский рынок из-за войны в Украине, развязанной РФ. Российские подписчики лишились доступа к контенту.

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Об этом пресс-секретарь Netflix сообщил в комментарии агентству AFP.

Сайт и приложение Netflix не были доступны в стране-агрессоре с пятницы, и теперь представитель Netflix подтвердил, что подписчики больше не имеют доступа к контенту.

"Это проведение выхода с российского рынка, объявленного в марте", — отметил представитель Netflix.

Сообщается, что компания дождалась конца текущего расчетного цикла, чтобы отключить клиентов.

Напомним, что Netflix приостановил работу в России еще 6 марта. В то же время, российские пользователи могли и дальше смотреть контент с дубляжем и субтитрами.

Но регистрация новых аккаунтов и пополнение счетов стали недоступными. Это можно сделать только с помощью VPN.

Отметим, Netflix — ведущая мировая стриминговая платформа с 221,8 млн подписчиков на конец 2021 года.

Но в апреле 2022 года компания заявила, что потеряла 200 000 подписчиков (без учета россиян) в первом квартале 2022 года, что значительно хуже ее прогноза о приросте в 2,5 миллиона подписчиков. Кроме этого, приостановка работы в России после начала войны в Украине нанесла ущерб, в результате чего провайдер потерял 700 000 подписчиков.