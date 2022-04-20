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Netflix впервые за десять лет начал терять подписчиков. Среди причин — война в Украине
Американский провайдер медийных услуг Netflix впервые за последнее десятилетие начал резко терять подписчиков. В компании объясняют, что война в Украине, инфляция и жесткая конкуренция привели к такому негативному результату. Об этом сообщает Reuters.
Компания заявила, что потеряла 200 000 подписчиков (без учета россиян) в первом квартале 2022 года, что значительно хуже ее прогноза о приросте в 2,5 миллиона подписчиков. Кроме этого приостановка работы в России после начала войны в Украине нанесла ущерб, в результате чего провайдер потерял 700 000 подписчиков.
После таких результатов работы акций Netflix упали на 26%. Такие показатели привели к тому, что Netflix решил рассмотреть возможность предложения более дешевой версии сервиса с рекламой, как это сделали такие конкуренты, как HBO Max и Disney+.
В третьем квартале Netflix ожидает потерять до 2 миллионов подписчиков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что после начала войны в Украине Netflix отказался транслировать центральные российские телеканалы и остановил работу над оригинальным российскими сериалами, вскоре вовсе объявил о прекращении работы в России.