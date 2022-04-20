Netflix вперше за десять років почав втрачати передплатників. Серед причин – війна в Україні

Американський провайдер медійних послуг Netflix вперше за останнє десятиліття почав різко втрачати передплатників. У компанії пояснюють, що війна в Україні, інфляція та жорстка конкуренція привели до такого негативного результату. Про це повідомляє Reuters.

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Компанія заявила, що втратила 200 000 передплатників (без урахування росіян) у першому кварталі 2022 року, що значно гірше за її прогноз про приріст у 2,5 мільйона передплатників. Крім цього, призупинення роботи в Росії після початку війни в Україні завдало збитків, внаслідок чого провайдер втратив 700 000 передплатників.

Після таких результатів акції Netflix впали на 26%. Такі показники призвели до того, що Netflix вирішив розглянути можливість пропозиції дешевшої версії сервісу з рекламою, як це зробили конкуренти, такі як HBO Max і Disney+.

У третьому кварталі Netflix очікує втратити до 2 мільйонів передплатників.

Зазначимо, що після початку війни в Україні Netflix відмовився транслювати центральні російські телеканали та зупинив роботу над оригінальними російськими серіалами, а незабаром зовсім оголосив про припинення роботи в Росії.