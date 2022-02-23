Netflix тестує на телевізорах аналог TikTok

Американський провайдер медійних послуг Netflix тестує нову функцію - Fast Laughs ("Посміятися по-швидкому"). Вона працює за аналогом додатка TikTok, тобто користувачі можуть переглянути короткі відеоролики, переважно цікаві моменти з фільмів.

Про це повідомляє видання The Verge .

У середньому відео триває близько 30 секунд, але може й довше. Окрім уривків із фільмів зустрічаються моменти із шоу, які також транслює Netflix.

Користувачі можуть гортати відео, натискаючи стрілки вліво або вправо.

На відміну від функції Play Something feature, яка показує контент у випадковому порядку з урахуванням переваг користувача, Fast Laughs повністю курується Netflix. Тобто користувачі бачать відео, яке їм показують, без урахування їхніх попередніх виборів на платформі.

Поки що нову функцію лише тестують, тому вона доступна в англомовних країнах, якщо вона буде успішною, то може стати доступною для інших передплатників Netflix. У будь-якому випадку ця функція буде доступна лише у профілях для дорослих.