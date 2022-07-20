Netflix потерял 970 тысяч подписчиков

Стриминговый сервис Netflix во втором квартале 2022 года потерял 970 тысяч подписчиков. В прошлом квартале у компании были слабые перспективы на второй квартал и предусмотрена потеря около двух миллионов подписчиков.

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Об этом пишет "Techcrunch.com".

Это уже второй квартал, когда Netflix фиксирует снижение базы пользователей. В первом квартале потеря составила 200 000, до 221,64 млн клиентов. Во втором квартале компания прогнозировала потерю 2 млн пользователей, но эта цифра оказалась меньше.

Больше всего клиентов ушло в США и Канаде – 1,3 млн подписчиков. Это произошло на фоне повышения стоимости подписки в Северной Америке.

Еще 770 тысяч подписчиков Netflix потерял в Европе и на Ближнем Востоке. В Латинской Америке ситуация не изменилась, а Азиатско-Тихоокеанский регион ознаменовался ростом 1 млн клиентов.

Но даже несмотря на эту потерю, Netflix рассчитывает на то, что по итогам третьего квартала количество подписчиков увеличится на один миллион.

На данный момент платную подписку на сервис оформили 220,67 миллиона человек по сравнению с 221,64 миллионами по итогам первого квартала.

Выручка компании выросла на 8,6% в годовом исчислении ($7,97 млрд), чистая прибыль на 6% ($1,44 млрд).

Отметим, стриминговая платформа Netflix окончательно покинула российский рынок из-за войны в Украине, развязанной РФ. Российские подписчики потеряли доступ к контенту