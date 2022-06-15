Netflix организует "игру в кальмара" в реальности в рамках нового реалити-шоу Squid Game: The Challenge

Стриминговый сервис Netflix анонсировал реалити-шоу Squid Game, участники которого сыграют в ту же игру, в которую играли герои культового сериала "Игра в кальмара", но без фатальных последствий. Об этом сообщает The Verge.

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В реалити-шоу примут участие 456 игроков со всего мира, они будут бороться за приз в размере 4,56 миллиона долларов. Выиграть сможет только один участник, все остальные будут постепенно выбывать из игры после каждого испытания.

В Netflix заявили, что в реалити-шоу будет 10 испытаний, которые будут включать в себя "игры, вдохновленные оригинальным шоу, а также новые дополнения". Реалити-шоу будет сниматься в Великобритании, принять участие в нем смогут только носители английского языка.

"Игра в кальмара" — это стандартный жестокий триллер в жанре смертельных азартных игр. Сюжет сериала, состоящего из девяти эпизодов, прост: 456 человек в долгах и отчаянии заманиваются в кровожадную игру на выживание. Они вынуждены соревноваться друг с другом, пока в игре не останется только один. Тех, кто не справился с очередным испытанием или нарушил его правила, убивают организаторы игры. Победитель получит 45,6 млрд корейских вон ($39 млн).

Напомним, после выхода в сентябре 2021 года сериал "Игра в кальмара" стал самым просматриваем продуктом от Netflix. После "Игры в кальмара" Netflix обошел все прогнозы и вырос до 214 миллионов пользователей. В целом стриминговый сервис оценил выгоду от сериала "Игра в кальмара" в $891,1 млн.