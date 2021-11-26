В США блогер потратил $3 млн, чтобы воссоздать сериал «Игра в кальмара»: победитель получил $456 тысяч

Популярный YouTubе-блогер Джимми Дональдсон (MrBeast) воспроизвел в реальности нашумевший южнокорейский сериал от Netflix «Игра в кальмара».

Об этом пишет The New York Post.

В реконструкции сериала участвовало 456 игроков. Они соревновались за вознаграждение в размере 456 тыс. долл.

В реальности участники также проходили детские игры, в частности те, что были в сериале, — «Красный свет — Зеленый свет», перетягивание каната и прохождение по стеклянному мосту. Правда, в отличие от вымышленного оригинала, проигравшие игроки этой игры не погибали, а просто выбывали.

Дональдсон рассказал, что на создание локаций потратил $2 млн и еще $1,5 млн на призы. Помимо основного выигрыша для победителя блогер предоставил каждому игроку по $2 тысячи и $10 тысяч тому, кто занял второе место.

Реконструкция игры получилась зрелищной. На каждом игроке была «беспроводная взрывчатка», наполненная фальшивой кровью, которая «взрывалась» при проигрыше. Во время перетягивания каната участники падали в яму с пеной, а не разбивались, как в сериале.

Впрочем, не всем пришлась по вкусу идея блогера. Многие обвинили его в том, что он воспроизводит сериал, пропагандирующий эксплуатацию бедных людей богатыми. Другие же посчитали, что блогер, наоборот, иронизирует над такими соревнованиями.

Стоит отметить, что такой контент типичен для Дональдсона. Он стал известен тем, что устраивает абсурдные соревнования и предлагает людям за деньги принять в них участие. На данный момент на его канале более 78 млн подписчиков.

Напомним, в Северной Корее суд приговорил к смертной казни мужчину, который привез в страну и продал школьникам USB-накопитель с копией популярного сериала "Игры в кальмара" от Netflix.

При этом в других странах "Игра в кальмара" пользуется большой популярностью. Сериал показал один из самых успешных стартов в истории Netflix.

При этом накануне "Игру в кальмара" обогнал новый сериал Netflix — "Зов ада". Уже через день после старта он возглавил рейтинг в 80 странах.