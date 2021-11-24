Южнокорейский сериал ужасов «Зов ада» стал новым хитом Netflix, обогнав «Игру в кальмара»

Корейские сериалы продолжают покорять зрителей. Сериал о жестокости в жанре фэнтези «Зов ада» (Hellbound), вышедший на Netflix 19 ноября, стал новых хитом платформы. Ему удалось обогнать предыдущего лидера — «Игру в кальмара»: уже через день после старта он возглавил рейтинг в 80 странах.

О том, что «Зов ада» (Hellbound) стал самым просматриваемым телесериалом Netflix в мире, возглавив рейтинги в более чем 80 странах в течение 24 часов после дебюта, сообщает The Guardian со ссылкой на аналитиков FlixPatrol.

Сериал, состоящий из шести коротких эпизодов по 50 минут, снял южнокорейский режиссер Ён Сан Хо, известный проектами «Поезд в Пусан» и «Станция «Сеул». За основу он взял вебтун (так называют комиксы, созданные специально для смартфонов).

Афиша сериала «Зов ада». Фото: Netflix

«Я хотел бы поприветствовать всех вас в новом мире», — таков слоган сериала. «Весь ад вырывается на свободу. Мир захватывает хаос», — так анонсирует свой новый проект Netflix.

Действие сериала происходит в недалеком будущем – в 2023 году. Команда монстров выслеживает грешников, которым пришло послание от некого небесного существа о точной дате и времени их смерти.

Кадр из сериала «Зов ада». Фото: Netflix

Гигантские волосатые существа сжигают своих жертв и отправляют их в ад.

Напряжение людей, точно знающих дату, когда их жизнь оборвется, и ожидающих минуту расправы, растет. Это приводит к массовой истерии и буму религиозного фанатизма.

В чатах киноманов многие зрители, посмотревшие сериал, утверждают, что нужно пережить первые три серии, после чего действие набирает темп.

«Зов ада» был представлен на международном кинофестивале в Торонто в сентябре этого года, где южнокорейских проектов до этого не было.

У «Зова ада» (как и у «Игры в кальмара») открытый финал, так что, возможно, Netflix закажет продолжение. Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк уже объявил, что готовится в скором времени снимать второй сезон.

Кадр из сериала «Зов ада». Фото: Netflix