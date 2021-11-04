Урон экологии от самых популярных сериалов Netflix сравним с поездкой на машине до Сатурна

Углеродный след от просмотра десятки самых популярных сериалов на стриминговом сервисе Netflix равен поездке на автомобиле на 1,8 млрд км — это расстояние сравнимо с расстоянием от от Земли до Сатурна.

Как отмечает издание The Guardian со ссылкой на собственные расчеты Netflix, на просмотр популярных сериалов сервиса ("Игра в кальмара", "Очень странные дела", "Бумажный дом", "Бриджертоны") зрители потратили 6 млрд часов за первые 4 недели с момента премьеры каждого. Каждое действие в цепочке, необходимое для показа потокового видео, начиная от использования центров обработки и передачи по Wi-Fi, а также зарядки гаджетов, требует электричества, в результате чего выбрасываются парниковые газы.

В стриминговом сервисе подсчитали: один час потоковой передачи одним пользователем на платформе дает "значительно меньше" 100 г эквивалента углекислого газа (CO2e). В частности, в организации Carbon Trust утверждают, что в среднем по Европе выделяется от 55 до 56 г CO2-эквивалента на каждый час потокового видео. Это равняется примерно 300 метрам езды на машине.

При этом не так давно платформа предоставила информацию о своих самых популярных хитах по общему количеству просмотренных часов. Фанаты потратили больше 6 миллиардов часов на просмотр 10 лучших шоу, среди которых Squid Game, Stranger Things, Money Heist и Bridgerton в первые 28 дней после выхода каждого шоу. Это сравнимо с 1,13 млрд миль (1,8 млрд км) пути на автомобиле или приблизительному расстоянию между Землей и Сатурном.

Однако недавно Netflix объявила о цели по достижению нулевых выбросов парниковых газов к концу 2022 года. С аналогичной инициативой выступили Microsoft, Apple и Facebook. В Великобритании такие компании, как BT, BBC и Sky, пообещали достичь нуля к 2030 году.

Напомним, Netflix оценил выгоду от сериала "Игра в кальмара" (Южная Корея) в $891,1 млн. При этом производство сериала стоило компании всего $21,4 млн, то есть около $2,4 млн за серию.