Названы ТОП-10 фильмов и сериалов на Netflix по просмотрам в Украине (ВИДЕО)

Популярный стриминговый сервис Netflix постоянно публикует обновленные списки фильмов и сериалов, которые популярны в той или иной стране.

Таким образом, представлены ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix, которые больше всего смотрят в Украине, сообщает womo.ua.

1 — "Монахиня-воин"

Сериал для тех, кто любит фентези и теории заговора. Главная героиня, обычная девушка Эйва, которая неожиданно для себя оказывается втянутой в древнюю войну таинственного ордена с силами зла.

Однажды она проснулась в морге и обнаружила сверхспособности. Конечно, Эйва захотела ответов. Поиски привели ее к ордену Крестообразного Меча — секретному обществу монахинь-воинов, поклявшихся защищать мир от зла. Теперь она должна найти баланс между новыми обязанностями спасительницы человечества и жизнью обычного подростка.

2 — "Тьма"

Это первый сериал от Netflix, который сняли на территории Германии. Красивая драма с элементами научной фантастики. Действие происходит в вымышленном городке Винден (Германия) и рассказывает истории четырех семей, которые тесно переплетаются друг с другом, а также с прошлым, настоящим и будущим Виндена. Городок находится рядом с АЭС и это напрямую затрагивает семьи главных героев. Особенно когда в городе начинают пропадать дети.

Действие первого сезона происходит в 2019 году, но в него также включаются сюжетные линии 1986, 1953, 2052 годов, а потом всплывают семейные тайны, темное прошлое и загадочное путешествие во времени.

Спокойная жизнь Канвальдов, Нильсенов, Доплеров и Тидеманнов рушится, когда становится очевидной связь между пропавшими людьми и историей города.

3 — "Cквозь снег"

Это американский постапокалиптический телесериал, разработанный Джошем Фридменом для телесети TNT на основе одноименного фильма и французского графического романа Le Transperceneige Жака Лоба, Бенжамена Легранда и Жан-Марка Рошетта.

Сериал начинается спустя 7 лет после основных событий, когда весь мир стал снежной пустыней, а выжившие находятся в постоянно движущемся поезде.

Читайте также: На левом берегу Киева открывается автокинотеатр KINOLIFE Cinema

Поезд, в свою очередь, состоит из 1001 вагона и разделен по социальным классам. Здесь есть все: от красивой картинки, до "классовой борьбы, социальной несправедливости и политики выживания".

4 — "Евровидение: История огненной саги"

Это комедия о популярном музыкальном конкурсе, где главные герои — дуэт Ларс и Сигрит из Исландии. Они мечтают попасть на "Евровидение", но в родной стране их никто не любит. Однако осуществить свою мечту им все равно выпадает шанс.

5 — "Тайный орден"

Это канадский сериал, который собрал в себе все лучшее от жанров ужасы и фентези. Главный герой первокурсник колледжа Джек Мортон узнает о существовании тайной многовековой организации и становится значимой фигурой в войне оборотней и темных магов.

И тут понеслась жара, которая увлечет всех поклонников жанра.

6 — "Бумажный дом"

Испанская криминальная драма, которая уже успела покорить весь мир. Если быть точнее, то это фильм-ограбление.

Сериал рассказывает про группу авантюристов во главе с Профессором, которые планируют ограбление Испанского королевского монетного двора и делают это. Но как делают?

7 — "Сахарная лихорадка"

"Сахарная лихорадка" — это нигерийский комедийный фильм о преступных действиях 2019 года. Главные героини случайно обнаружили $800 тысяч в доме коррумпированного человека, Шефа Дугласа. В следующие пару дней они начинают тратить часть денег до того, как приезжает мафия, которая хочет свои деньги обратно.

Читайте также: В Украине хотят запретить фильмы и музыку в общественном транспорте

Спойлер, у девушек денег не нашли, а вот глава мафии уже собирается похитить сестер и вернуть награбленное. Что случилось потом?

Настоящие ли были деньги?

8 — "Desperados"

Комедийный фильм о девушке Уэсли, которая изо всех сил пытается найти работу и партнера. Так, она идет на свидание с Шоном, а он резко заканчивает свидание из-за слишком частого упоминания о браке и детях. Сразу после этого Уэсли встречает идеального Джареда и старается скрыть свою настоящую личность, чтобы завязать с ним отношения. Что из этого получится?

9 — "Неразгаданные тайны"

Полудокументальный сериал о реальных случаях запутанных исчезновений, шокирующих убийств и паранормальных столкновений, что способствует этому захватывающему возрождению культового документального сериала.

10 — "365 DAYS"

Польско-итальянская, более горячая и опасная альтернатива "50 оттенков серого", где Массимо Торичелли — молодой красивый босс сицилийской мафиозной семьи. После убийства отца конкурентами он вынужден взять на себя его обязанности.

Лаура Бель — директор по продажам в роскошном отеле. Она успешна в профессии, но в личной жизни ей не хватает страсти. Лаура делает последнюю попытку сохранить отношения. Вместе с женихом и друзьями она летит на Сицилию, где ее похищает Массимо и дает ей 365 дней, чтобы Лаура его полюбила.

Ранее на медиасервисе Megogo начал вещание первый собственный интерактивный 4К-канал, который будет собирать самые популярные разножанровые фильмы ультрачеткого качества.