В Украине хотят запретить фильмы и музыку в общественном транспорте

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете "акустического насилия" в общественном транспорте и предложил его рассмотреть Верховной Раде.

Об этом сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович в Facebook.

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"Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники", — написал нардеп в соцсети.

Известно, что соответствующий законопроект зарегистрировали еще 5 февраля.

При этом поводом стала ситуация в автобусе, который ехал из Луцка в Киев. 27 января 2020 года водитель автобуса отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса, они были вынуждены выйти на трассе.

В компании-перевозчике тогда заверили, что администрация выдает на каждый автобус флэшки с украинскими лентами, поэтому им непонятно, как русскоязычный фильм появился на экране автобуса.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками.

Напомним, что с 28 сентября 2017 года в Украине работает закон об образовании, вызвавший недовольство у ряда соседних стран. По новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. В средней школе для национальных меньшинств плавно вводится украинский как язык преподавания. Но в соответствии с образовательной программой — могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках (государственном, английском языке и на других официальных языках Европейского Союза)".