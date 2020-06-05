В Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками — МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками.

Такое усиление инициирует Кабинет министров, сказал он в ходе отчета во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы с членами Кабмина, премьер-министром инициировали вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования. Необходимо сделать их прозрачными, а контроль жестким, чтобы не было черных денег, которые могли бы финансировать криминал", — заявил глава МВД.

По мнению министра, перестрелка в Броварах стала следствием коррупции в сфере госконтроля по выдаче разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.

Ранее полицейские провели обыски по месту жительства участников и возможного соорганизатора вооруженного конфликта в Броварах, в результате чего изъяли арсенал оружия.

Напомним, после трагических событий в отделении полиции в Кагарлыке, а также после перестрелки в Броварах народные избранники от партии "Голос" начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел. Депутат от "Слуги народа", Андрей Шевченко заявил, что многие из его партии за отставку Арсена Авакова, правда, в "Слуге народа" были более осторожны в высказываниях.

Тем временем, Владимир Зеленский ввел Авакова в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, который возглавил сам президент.

Как сообщалось, в Киеве у здания Верховной Рады проходит массовая акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.