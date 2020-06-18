Megogo запустил собственный интерактивный канал с ультрачётким контентом

Megogo продолжает менять привычное ТВ. На медиасервисе запустили собственный интерактивный 4К-канал, который будет вещать круглосуточно и уже доступен на устройствах, которые поддерживают 4К.

Среди фильмов, которые покажет канал: "Волк с Уолл-стрит", "Рок на Востоке", "Отель Мумбаи", "30 безумных желаний" и многие другие известные киноленты последних лет.

4К-канал пополнил из более 55 собственных интерактивных каналов медиасервиса. И, по словам Ивана Шестакова, директора по стратегическому развитию Megogo, ограничиваться запуском одного 4К-канала компания не собирается. Скоро зрителям представим еще несколько каналов с ультрачётким контентом.

Каждый [М] канал имеет собственный тематический плейлист и функционал, включая паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент как с архива, так и с дальнейшего "эфира", функцию выбора звуковой дорожки или субтитров.

Канал [М] 4К уже доступен пользователям подписки "ТВ и Кино: Максимальная".

Напомним, в конце декабря 2019 года Megogo провел первую в Украине 4К-трансляцию футбола — матч Реал Мадрид — Атлетик.

Рнаее Delo.ua сообщало, что свой первый веб-сериал под названием Fake начала снимать StarLightMedia. Сериал будет комедийным и расскажет о фальшивой жизни в Instagram.