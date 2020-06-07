Сразу после ослабления карантина Новый канал начал съемки своего первого веб-сериала Fake

Свой первый веб-сериал под названием Fake начала снимать StarLightMedia. Сериал будет комедийным, и расскажет о фальшивой жизни в Instagram, сообщается на сайте "Нового канала".

Над ним работают несколтко разных дивизионов медиа-холдинга. Снять веб-сериал было мечтой ребят из интернет-отдела "Нового канала". Идея Fake принадлежит Оксане Касаткиной, Алексею Бардышеву и Лене Кривенчук. По словам маркетинг-директора "Нового канала" Ольги Балабан, реализовать ее удалось благодаря коммерческому отделу StarLight Digital, который нашел спонсоров и полностью закрыл бюджет производства. И она ожидает, что Fake станет стартом для производства веб-сериалов в StarLightMedia".

Молодежный веб-сериал Fake покажет реальную картинку жизни многих людей, которые в погоне за лайками и просмотрами живут двумя жизнями: реальной и виртуальной. История сериала — путь к мечте главной героини Лизы, которая пытается любыми путями пробиться в мир шоу-бизнеса и стать звездой соцсетей. Ее желание создать виртуальную яркую жизнь, постоянный обман себя и окружающих начинают менять и ее реальную жизнь.

"Идея снять свой веб-сериал пришла еще осенью 2019 года. Мы хотели создать что-то легкое и комедийное, при этом поднять актуальную для молодой аудитории "Нового канала" тему — зависимость от социальных сетей, — рассказала Оксана Касаткина, шоураннер Fake и руководитель отдела контент-маркетинга "Нового канала". — Жизнь многих блогеров мы видим через фильтры Instagram — все стильно, яркой, красиво. Как все на самом деле, с какими трудностями они сталкиваются, как с ними справляются, где живут — это чаще всего не выносится в ленту соцсетей. О том, как это — казаться, а не быть, наш сериал".

Над созданием сценария работала digital-команда "Нового канала" вместе со сценаристом Инной Мельник (креативным продюсером сериалити "Киев днем и ночью") и режиссером-постановщиком Андреем Оленичем ("Топ-модель по-украински").

"Отличие веб-сериала от обычного — в определенных привилегиях: все можно сделать более свободно, открыто, без оглядки на то, понравится ли целевой аудитории телеканала. Для меня главная задача — снять весело, органично, динамично, чтобы все сцены и герои были живыми. У нас стремительный сценарий: 8-15 минут — и проглотили серию, 1-2 минуты — и сцена закончилась. Весело — главное слово этого сериала", — говорит Андрей Оленич, режиссер-постановщик Fake, бывший креативный продюсер StarLightMedia.

В сериале сыграют звезды сериалов "Первые ласточки" и "Новенька": Аня Остапенко исполнит роль блогерши Лизы, Макс Девизоров — мажора Марка, Женя Лисничий — айтишника Димы. Также в сериале появятся новые лица: актриса Лиля Цвеликова в роли подруги главной героини Вали и Настя Иванюк в роли Instagram-блогера Риты Сан.

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Во время карантина digital-отдел продолжал работать на сериалом: проходили обсуждения с командой веб-сериала — в Zoom или Skype. Режиссер проводил в Skype индивидуальные встречи с актерами, чтобы проработать роли.

Работа на съемочной площадке началась 4 июня. "Количество людей на площадке строго ограничили, все ходят в масках, регулярно проводится температурный скрининг, используются дезинфекторы. Только актеры могут снимать маски, заходя в кадр", — рассказала Оксана Касаткина.

Премьера сериала состоится уже этим летом на YouTube "Нового канала".