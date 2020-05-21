Lifestyle 1 час назад

Автокинотеатр KINOLIFE Cinema открывается на Левом берегу в Киеве

В Киеве откроется первый автокинотеатр на Левом берегу — KINOLIFE Cinema

Автокинотеатр KINOLIFE Cinema открывается на Левом берегу в Киеве Автокинотеатр KINOLIFE Cinema открывается на Левом берегу в Киеве

21 мая в Киеве откроется первый автокинотеатр  на Левом берегу — KINOLIFE Cinema. Киевляне смогут посмотреть кино на большом экране, не выходя при этом из своего автомобиля.

Показы будут проходить ежедневно на паркинге Арт-завода "Платформа" , расположенного по улице Беломорская, 1.

Кратко и по делу в Telegram

Репертуар меняться каждую неделю. Информацию о новинках можно проверять на сайте кинотеатра

Для соблюдения безопасности приобрести билеты можно только онлайн, администрация просит оставаться в своем авто. Звук будет транслироваться через FM-волну.

Сейчас столичный репертуар состоит из  фильма  "Против всех врагов: история Джин Сиберг" и фестиваля Best Erotic Shorts 2020.

1 билет действует на 1 парковочное место, то есть на 1 авто и стоит 140 грн. За такую же сумму предлагаются подарочные сретификаты. 

Открытие сети  автокинотетров началось со Львова — нам показы в KINOLIFE Cinema стартовали на прошлой неделе. Площадкой стал паркинг стадиона "Арена Львов". Там пказывают "Это школа, Бро !", фестиваль провокационных фильмов ШОК-Shorts, фестиваль фильмов ужасов Best Horror Short и фестиваль Best Erotic Shorts 2020.

А 22 мая автокинотеатр откроют в Одессе на парковке отельного комплекса "ОК Одеса".  В планах -  Днепропетровск, Мариуполь, Сумы, Харьков. 

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