Netflix заработал на "Игре в кальмара" уже около $900 млн

Стриминговый сервис Netflix оценил выгоду от сериала "Игра в кальмара" (Южная Корея) в $891,1 млн.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании, речь идет не о прямом поступлении денег, а об ожидаемой оценке компании.

По данным агентства, производство сериала стоило компании всего $21,4 млн, то есть около $2,4 млн за серию.

"Netflix не обсуждает эти показатели за пределами компании и принимает важные меры для их защиты от разглашения", — заявил адвокат компании.

В компании отмечают, что за три недели с момента выхода "Игры в кальмара" как минимум две минуты сериала посмотрели около 132 млн человек.

По оценкам Netflix, 89% людей, которые начали смотреть сериал, просмотрели не менее 75 минут (более одной серии), а 66% зрителей, или 87 млн человек, досмотрели "Игру в кальмара" за первые 23 дня.

Ранее сообщалось, что корейская драма о выживании "Игра в кальмара", лидирующая на Netflix, может стать для стриминг-гиганта прорывом в мировых продажах мерча и приносить миллиарды.

На сегодняшний день наблюдается огромный спрос на вещи, связанные с сериалом "Игра в кальмара".

В частности, через пару недель после выхода сериала продажи белых слипонов Vans, в которых ходили игроки, увеличились на 7800%. Бестселлером стали бирюзовые костюмы игроков, поисковый запрос на которые вырос на 97%, популярны и красные костюмы, и маски охранников — поиск на них вырос на 62%.