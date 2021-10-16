На волне бума "Игры в кальмара" Netflix создал кастомизированные футболки и зашел в ритейл

Корейская драма о выживании "Игра в кальмара", лидирующая на Netflix, может стать для стриминг-гиганта прорывом в мировых продажах мерча и приносить миллиарды. На мерче давно хорошо зарабатывают конкуренты платформы вроде Disney, пишет Quartz.

Netflix системно продажами мерча к своим кинопроектам не занимался, но сейчас ситуация изменилась.

Компания договорилась с Walmart — крупнейшим ритейлером Америки, который создал специальную цифровую витрину для потокового гиганта. Там продаются футболки и сувениры, связанные не только с хитом платформы — "Игрой в кальмара", но и мерч к другими популярным сериалам ( "Очень странные дела", "Ведмак" и др.).

Этот шаг связан с брендингом и продвижением, замечают эксперты. Netflix уже зашел в дома своих более чем 200 миллионов подписчиков, но предложение продуктов, которые поклонники могут использовать каждый день, закрепляет привязанность к бренду. Фанаты становятся его промоутерами.

Время для старта платформ выбрано очень удачно. Сейчас наблюдается огромный спрос на вещи, связанные с сериалом ""Игра в кальмары".

Сериал набрал 111 млн просмотров и опередил предыдущего лидера - проект "Бриджертоны", у которого было 82 млн просмотров за аналогичный период

Через пару недель после выхода сериала продажи белых слипонов Vans, в которых ходили игроки, увеличились на 7800%. Бестселлером стали бирюзовые костюмы игроков, поисковый запрос на которые вырос на 97%, популярны и красные костюмы и маски охранников — поиск на них вырос на 62%.

Спада спроса в ближайшее время не предвидится, так как он подогревается приближающийся Хеллоуином, для которого активно ищут костюмы.

При этом эксперты отмечают, что в случае с мерчем к "Игре в кальмары" главными конкурентами Netflix являются ноунеймы с Amazon и eBay, которые быстро сориентировались и широко развернули продажи нелицензионных подделок.

Чем оринигальны футболкии и худи от Netflix к сераилу "Игра в кальмара", где купить и сколько стоят

Сам Netflix на фоне сверхпопулярности "Игры в кальмара" создал коллекцию мерча, состоящего из футболок и и худи с графикой из сериала.

Их можно кастомизировать — выбрать кадры, добавить пиктограммы, логотип на корейском или английском языках, а также номер игрока на выбор: 067, 456, 001 или 218 (номера основных персонажей сериала).

Мерч к сериалу "Игра в кальмара"

Футболки ($35) и худи ($50) продаются на сайте Netflix.

В октябре этого года Netflix запустил украиноязычную версию сайта, а также дублирование фильмов и сериалов на украинский язык.