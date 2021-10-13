Netflix открыл цифры просмотров сериала "Игра в кальмара": побит рекорд "Бриджертонов"

"Игра в кальмара" лидирует по просмотрам Netflix за месяц, сообщает Deadline.
Сериал набрал 111 млн просмотров и опередил предыдущего лидера - проект "Бриджертоны", у которого было 82 млн просмотров за аналогичный период (за просмотр Netflix считает прошедшую демонстрацию двух минут любого эпизода).
Аналитики оценивают успех "Игры в кальмара" как результат переориентации стриминг-гиганта на глобальный контент и ставку на международную аудиторию.
"Игра в кальмара" была продублирована для 30 стран и снабжена большим количеством субтитров на различных языках. Сериал занял первое место в рейтингах сервиса в 90 странах после премьеры в сентябре. Южнокорейская антиутопия расширила диапазон рынков вслед за такими успешными международными проектами "Бумажный дом", "Люпен" и "Тьма".
На сегодня Netflix доступен более чем в 200 странах. У платформы 209 млн подписчиков.
В октябре этого года была запущена украиноязычная версия сайта, а также дублирование фильмов и сериалов на украинский язык.
Netflix заявляет, что стремится к повышению прозрачности. При этом по-прежнему предоставляет данные о просмотрах выборочно, и если показатели не рекордные, то их не открывают.
О лидерстве "Игры в кальмара" сообщили, чтобы впечатлить инвесторов перед отчетом о финансовых результатах третьего квартала, считают киноаналитики.
Ранее на конференции Code генеральный директор и директор по контенту Netflix Тед Сарандос поделился некоторыми данными о работе потокового гиганта.
Наиболее популярные сериалы и фильмы Netflix
(по количеству аккаунтов, с которых они были просмотрены)
|
Топ-10 сериалов
|
Число аккаунтов
(млн)
|
Топ-10 фильмов
|
Число аккаунтов
(млн)
|
Бриджертоны -1
|
82
|
Тайлер Рейк: операция по спасению
|
99
|
Люпен -1
|
76
|
Птичий короб
|
89
|
Ведьмак -1
|
76
|
Правосудие спенсера
|
85
|
Секс/жизнь -1
|
67
|
Призрачная шестерка
|
83
|
Очень странные дела 3
|
67
|
Убийство на яхте
|
83
|
Бумажный дом: часть 4
|
65
|
Бессмертная гвардия
|
78
|
Король тигров: Убийство, хаос и безумие -1
|
64
|
Энола Холмс
|
77
|
Ход королевы
|
62
|
Проект Рower
|
75
|
Sweet Thooth: Мальчик с оленьими рогами -1
|
60
|
Армия мертвецов
|
75
|
Эмили в Париже -1
|
58
|
Отцовство
|
74
Наиболее популярные сериалы и фильмы Netflix
(по времени просмотра)
|
Топ-10 сериалов
|
Время просмотра
(млн часов)
|
Топ-10 фильмов
|
Время просмотра
(млн часов)
|
Бриджертоны-1
|
625
|
Птичий короб
|
282
|
Бумажный дом-4
|
619
|
Тайлер Рейк: операция по спасению
|
231
|
Очень странные дела-3
|
582
|
Ирландец
|
215
|
Ведьмак-1
|
541
|
Калейдоскоп поцелуев 2
|
209
|
13 причин почему-2
|
496
|
Призрачная шестерка
|
205
|
"13 причин почему-1"
|
476
|
Правосудие спенсера
|
197
|
Ты-2
|
457
|
Энола Холмс
|
190
|
Очень странные дела-2
|
427
|
Армия мертвецов
|
187
|
Бумажный дом-3
|
426
|
Бессмертная гвардия
|
186
|
Джинни и Джорджия-1
|
381
|
Убийство на яхте
|
170