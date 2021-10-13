Lifestyle 50 минут назад

Netflix открыл цифры просмотров сериала "Игра в кальмара": побит рекорд "Бриджертонов"

Сериал "Игра в кальмара" показал самый успешный старт в истории Netflix. Корейская драма побила рекорд "Бриджертонов"

Кадр из фильма "Игра в кальмара". Netflix Кадр из фильма "Игра в кальмара". Netflix
Кадр из фильма "Игра в кальмара". Netflix

"Игра в кальмара" лидирует по просмотрам Netflix за месяц, сообщает Deadline.

Сериал набрал 111 млн просмотров и опередил предыдущего лидера -  проект "Бриджертоны", у которого было 82 млн просмотров за аналогичный период (за просмотр Netflix считает прошедшую демонстрацию двух минут любого эпизода).

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Аналитики оценивают успех "Игры в кальмара" как результат переориентации стриминг-гиганта на глобальный контент и ставку на международную аудиторию. 

"Игра в кальмара" была продублирована для 30 стран и снабжена большим количеством субтитров на различных языках. Сериал занял первое место в рейтингах сервиса в 90 странах после премьеры в сентябре. Южнокорейская антиутопия расширила диапазон рынков вслед за такими успешными международными проектами "Бумажный дом", "Люпен" и "Тьма".

Читайте также:
Сериал "Игра в кальмара" захватывает мир: почему все его смотрят и будет ли 2-ой сезон

На сегодня Netflix доступен более чем в 200 странах. У платформы 209 млн подписчиков.

В октябре этого года была запущена украиноязычная версия сайта, а также дублирование фильмов и сериалов на украинский язык. 

Netflix заявляет, что стремится к повышению прозрачности. При этом по-прежнему предоставляет данные о просмотрах выборочно, и если показатели не рекордные, то их не открывают.

О лидерстве "Игры в кальмара" сообщили, чтобы впечатлить инвесторов перед отчетом о финансовых результатах третьего квартала, считают киноаналитики.

Ранее на конференции Code генеральный директор и директор по контенту Netflix Тед Сарандос поделился некоторыми данными о работе потокового гиганта.

Наиболее популярные сериалы и фильмы Netflix 

(по количеству аккаунтов, с которых они были просмотрены)

Топ-10 сериалов   

Число аккаунтов

(млн)

Топ-10 фильмов

Число аккаунтов 

(млн) 

Бриджертоны -1 

82

    Тайлер Рейк: операция по спасению 

99

Люпен -1

76

Птичий короб

89

Ведьмак -1

76

Правосудие спенсера

85

Секс/жизнь -1

67

Призрачная шестерка

83

Очень странные дела 3

67

Убийство на яхте

83

Бумажный дом: часть 4

65

Бессмертная гвардия

78

Король тигров: Убийство, хаос и безумие -1

64

Энола Холмс

77

Ход королевы

62

Проект Рower

75

Sweet Thooth: Мальчик с оленьими рогами -1

60

Армия мертвецов

75

Эмили в Париже -1

58

Отцовство

74

Наиболее популярные сериалы и фильмы Netflix 

(по времени просмотра)

Топ-10 сериалов   

Время просмотра

(млн часов)

Топ-10 фильмов

Время просмотра 

(млн часов) 

Бриджертоны-1

625

Птичий короб

282

Бумажный дом-4

619

Тайлер Рейк: операция по спасению 

231

Очень странные дела-3

582

Ирландец

215

Ведьмак-1

541

Калейдоскоп поцелуев 2

209

13 причин почему-2

496

Призрачная шестерка

205

"13 причин почему-1"

476

Правосудие спенсера

197

Ты-2

457

Энола Холмс

190

Очень странные дела-2

427

Армия мертвецов

187

Бумажный дом-3

426

Бессмертная гвардия

186

Джинни и Джорджия-1

381

Убийство на яхте

170

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Netflix запускает бесплатный доступ. Кто сможет воспользоваться
Netflix запускает бесплатный доступ. Кто сможет воспользоваться
Больше 80% подписчиков стриминговых платформ считают эти сервисы слишком дорогими, — опрос
Больше 80% подписчиков стриминговых платформ считают эти сервисы слишком дорогими, — опрос
Больше всех наград премии "Эмми" завоевал сериал "Корона", среди студий лидирует Netflix
Больше всех наград премии "Эмми" завоевал сериал "Корона", среди студий лидирует Netflix
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Срыв отопительного сезона: в Офисе президента заявили, что проблем нет и "газа достаточно"

  3. Корбан через суд взыскал с "Цитруса" 1 млрд грн

  4. Опытное хозяйство НААН даром отдало бизнесу 1600 га земли под Ровно и обанкротилось — СБУ

  5. "Угольное" дело Медведчука: Суд отказался отправлять нардепа в СИЗО

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...