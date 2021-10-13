Netflix открыл цифры просмотров сериала "Игра в кальмара": побит рекорд "Бриджертонов"

"Игра в кальмара" лидирует по просмотрам Netflix за месяц, сообщает Deadline.

Сериал набрал 111 млн просмотров и опередил предыдущего лидера - проект "Бриджертоны", у которого было 82 млн просмотров за аналогичный период (за просмотр Netflix считает прошедшую демонстрацию двух минут любого эпизода).

Аналитики оценивают успех "Игры в кальмара" как результат переориентации стриминг-гиганта на глобальный контент и ставку на международную аудиторию.

"Игра в кальмара" была продублирована для 30 стран и снабжена большим количеством субтитров на различных языках. Сериал занял первое место в рейтингах сервиса в 90 странах после премьеры в сентябре. Южнокорейская антиутопия расширила диапазон рынков вслед за такими успешными международными проектами "Бумажный дом", "Люпен" и "Тьма".

На сегодня Netflix доступен более чем в 200 странах. У платформы 209 млн подписчиков.

В октябре этого года была запущена украиноязычная версия сайта, а также дублирование фильмов и сериалов на украинский язык.

Netflix заявляет, что стремится к повышению прозрачности. При этом по-прежнему предоставляет данные о просмотрах выборочно, и если показатели не рекордные, то их не открывают.

О лидерстве "Игры в кальмара" сообщили, чтобы впечатлить инвесторов перед отчетом о финансовых результатах третьего квартала, считают киноаналитики.

Ранее на конференции Code генеральный директор и директор по контенту Netflix Тед Сарандос поделился некоторыми данными о работе потокового гиганта.

Наиболее популярные сериалы и фильмы Netflix

(по количеству аккаунтов, с которых они были просмотрены)

Топ-10 сериалов Число аккаунтов (млн) Топ-10 фильмов Число аккаунтов (млн) Бриджертоны -1 82 Тайлер Рейк: операция по спасению 99 Люпен -1 76 Птичий короб 89 Ведьмак -1 76 Правосудие спенсера 85 Секс/жизнь -1 67 Призрачная шестерка 83 Очень странные дела 3 67 Убийство на яхте 83 Бумажный дом: часть 4 65 Бессмертная гвардия 78 Король тигров: Убийство, хаос и безумие -1 64 Энола Холмс 77 Ход королевы 62 Проект Рower 75 Sweet Thooth: Мальчик с оленьими рогами -1 60 Армия мертвецов 75 Эмили в Париже -1 58 Отцовство 74

Наиболее популярные сериалы и фильмы Netflix

(по времени просмотра)