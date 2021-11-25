В Северной Корее мужчину приговорили к смертной казни из-за "Игры в кальмара" - СМИ

В Северной Корее суд приговорил к смертной казни мужчину, который привез в страну и продал школьникам USB-накопитель с копией популярного сериала "Игры в кальмара" от Netflix. Об этом сообщает RFA.

Одного из школьников, который купил запрещенный в КНДР контент, приговорили к пожизненному заключению. Шесть его друзей, которые вместе с ним смотрели сериал, были приговорены к пяти годам каторжных работ.

Суд также решил наказать учителей и школьную администрацию, которые работали в учебном заведении, где и учились школьники. Их всех уволили с работы и исключили из партии. Теперь педагоги смогут работать только в шахтах или на себя.

Все приговоры суда, в том числе и пожизненное заключение для школьника, приведут в исполнение.

Из-за инцидента другие учителя опасаются, что другие дети без их ведома также могут смотреть запрещенный в КНДР сериал. USB-накопители и диски с "Игрой в кальмара" попали в страну, несмотря на усилия властей по недопущению проникновения в КНДР продуктов капиталистических стран.

Власти Северной Корее отметили, что в сериале "Игра в кальмара" показан мир, в котором людей сталкивают друг с другом в традиционных детских играх за огромные денежные призы, а проигравшие игроки умирают.

В 2020 году в стране приняли закон "Об искоренении реакционной мысли и культуры". Арест школьников стал первым случаем, когда правительство применило нормы этого закона.

Документ предусматривает максимальное наказание в виде смерти за просмотр, хранение или распространение средств массовой информации из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США.

При этом в других странах "Игра в кальмара" пользуется большой популярностью. Сериал показал один из самых успешных стартов в истории Netflix.

При этом накануне "Игру в кальмара" обогнал новый сериал Netflix — "Зов ада". Уже через день после старта он возглавил рейтинг в 80 странах.