Netflix організовує "гру в кальмара" в реальному житті в рамках нового реаліті-шоу Squid Game: The Challenge

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував реаліті-шоу Squid Game, учасники якого зіграють у ту саму гру, в яку грали герої культового серіалу "Гра в кальмарі", але без фатальних наслідків. Про це повідомляє The Verge.

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У реаліті-шоу візьмуть участь 456 гравців зі всього світу, вони боротимуться за приз у розмірі 4,56 мільйона доларів. Виграти зможе лише один учасник, решта будуть поступово вибувати з гри після кожного випробування.

У Netflix заявили, що в реаліті-шоу буде 10 випробувань, які включатимуть "ігри, натхненні оригінальним шоу, а також нові доповнення". Реаліті-шоу зніматимуть у Великій Британії, взяти участь у ньому зможуть лише носії англійської мови.

"Гра в кальмара" - це стандартний жорстокий трилер у жанрі азартних ігор. Сюжет серіалу, що складається з дев'яти епізодів, простий: 456 людей у боргах та розпачі заманюються у кровожерливу гру на виживання. Вони змушені змагатися один з одним, доки у грі не залишиться лише один. Тих, хто не впорався із черговим випробуванням або порушив його правила, вбивають організатори гри. Переможець отримає 45,6 млрд корейських вон ($39 млн).

Нагадаємо, після виходу у вересні 2021 року серіал "Гра в кальмара" став найдивнішим продуктом від Netflix. Після "Ігри в кальмари" Netflix обійшов усі прогнози і виріс до 214 мільйонів користувачів. Загалом стрімінговий сервіс оцінив вигоду від серіалу "Гра у кальмара" у $891,1 млн.