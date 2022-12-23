Netflix планує побудувати кіностудію на колишній військовій базі

Компанія Netflix заявила, що планує побудувати сучасну кіностудію на колишній армійській базі в Джерсі-Шор (штат Нью-Джерсі). В проєкт інвестують щонайменше 900 мільйонів доларів США.

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Про це повідомило агентство Bloomberg.

Компанія готується заплатити 55 мільйонів доларів за ділянку території на колишній військовій базі.

Netflix планує додатково інвестувати 848 мільйонів доларів у 12 звукових сцен та інші речі, пов’язані із кіноіндустрією. Площа кожної з них складатиме 1400 до 3700 квадратних метрів.

"Ми раді продовжити та розширити наші значні інвестиції в Нью-Джерсі та Північній Америці. Ми віримо, що студія Netflix може стимулювати місцеву економіку та економіку штату завдяки тисячам нових робочих місць, водночас започаткувавши жваву виробничу екосистему в Нью-Джерсі", — сказав співвиконавчий директор компанії та головний директор із контенту Тед Сарандос.

Американська армія закрила базу в 2011, після цього тривалий час економіка району переживала спад. В рамках проєкту Netflix створить нове житло, готелі та кінобізнес у цій місцевості, що оживить економічну активність.

Ще одну теле- та кіностудію планується побудувати в Нью-Джерсі на місці нині знесеного громадського житлового комплексу в Ньюарку.

Нагадаємо, що раніше Reuters дійшов висновку, що у 2023 році корпорація Microsoft може купити провайдера медійних послуг Netflix за $190 млрд. У виданні зазначили, дві компанії націлені на зближення і вже мають тісні зв'язки. Зокрема, Microsoft стала рекламним партнером Netflix, а президент Microsoft Бред Сміт входить до правління Netflix.

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