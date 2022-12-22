Microsoft планує купити Netflix — експерт Reuters

У 2023 році корпорація Microsoft може купити провайдера медійних послуг Netflix за $190 млрд. Про це свідчить ряд фактів, помітила колумністка Reuters Дженіфер Саба.

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У виданні зазначили, дві компанії націлені на зближення і вже мають тісні зв'язки. Зокрема, Microsoft стала рекламним партнером Netflix, а президент Microsoft Бред Сміт входить до правління Netflix.

Microsoft націлена на розширення, тому останні часом скуповує цікавій для неї компанії. Справа в тому, що в 2014 році генеральний директор Microsoft Сатья Наделла почав так званий "дорогий шопінг". З того часу корпорація купила Mojang Studios ($2,5 млрд), Nuance ($20 млрд), LinkedIn ($26 млрд) та Activision Blizzard ($69 млрд).

Наделла не збирається зупинятися і в Reuters впевнені, що все вказує на те, що Netflix буде наступним.

Зокрема, Microsoft всерйоз взялася за освоєння ринку ігор. Віднедавна Netflix також почав розбивавати ігровий напрям і вже придбав шість ігрових студій.

"Частково обґрунтування угоди полягає в тому, що Microsoft хоче запропонувати послугу потокової передачі відеоігор на кількох пристроях. Netflix має великі плани щодо ігор. У 2022 році компанія, яку очолює Рід Гастінгс, придбала розробника Spry Fox, свою шосту власну студію. Стати частиною імперії Microsoft посилило б ці амбіції. Набір із потоковим телебаченням та іграми не важко зрозуміти", — йдеться в матеріалі Reuters.

З ринковою вартістю, яка в 13 разів перевищує Netflix, станом на початок грудня в 1,8 трильйона доларів Microsoft може дозволити собі Netflix, підсумувала Саба.

Нагадаємо, що Microsoft працює над створенням мобільного застосунку для Xbox, щоб продавати ігри. В рамках цього розширення компанія планує придбати Activision Blizzard.

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