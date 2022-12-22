Microsoft планирует купить Netflix - эксперт Reuters

В 2023 году корпорация Microsoft может купить провайдера медийных услуг Netflix за $190 млрд. Об этом свидетельствует ряд фактов, заметила колумнистка Reuters Дженнифер Саба.

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В издании отметили, что две компании нацелены на сближение и уже имеют тесные связи. В частности, Microsoft стала рекламным партнером Netflix, а президент Microsoft Брэд Смит входит в правление Netflix.

Microsoft нацелена на расширение, поэтому в последнее время скупает интересующие ее компанию. Дело в том, что в 2014 году генеральный директор Microsoft Сатья Наделла начал так называемый "дорогой шоппинг". С того времени корпорация купила Mojang Studios ($2,5 млрд), Nuance ($20 млрд), LinkedIn ($26 млрд) и Activision Blizzard ($69 млрд).

Наделла не собирается останавливаться и в Reuters уверены, что все указывает на то, что Netflix будет следующим.

В частности, Microsoft всерьез взялась за освоение рынка игр. Недавно Netflix также начал развивать игровое направление и уже приобрел шесть игровых студий.

"Частично обоснование соглашения заключается в том, что Microsoft хочет предложить услугу потоковой передачи видеоигр на нескольких устройствах. Netflix имеет большие планы по играм. В 2022 году компания, возглавляемая Ридом Гастингсом, приобрела разработчика Spry Fox, свою шестую собственную студию", - говорится в материале Reuters.

С рыночной стоимостью, которая в 13 раз превышает Netflix, по состоянию на начало декабря в 1,8 триллиона долларов Microsoft может позволить себе Netflix, подытожила Саба.

Напомним, что Microsoft работает над созданием мобильного приложения для Xbox, чтобы продавать игры. В рамках этого расширения компания планирует приобрести Activision Blizzard.

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