Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT заключила партнерское соглашение с Netflix

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT объявляет о подписании соглашения о партнерстве с глобальным стриминговым сервисом Netflix на территории Европы, сообщает пресс-служба компании.

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"Это событие стало важной частью мер по популяризации и внедрению технологии блокчейн во всем мире - цели, к которой уверенно идет команда WhiteBIT", - говорится в сообщении.

В результате подписчики Netflix из Европы смогут рассчитаться за просмотр самых любимых фильмов и сериалов с помощью криптовалюты. Соответствующую техническую возможность согласно соглашению обеспечивают специалисты криптобиржи WhiteBIT.

Кроме того, новые партнеры запланировали двустороннюю образовательную и маркетинговую активность. Предстоящие совместные мероприятия будут способствовать осведомленности ценителей Netflix о блокчейне и использовании цифровых активов в их повседневной жизни. Соглашение между WhiteBIT и Netflix будет действовать не менее двух с половиной лет — до мая 2025 года.

“Несмотря на войну, украинский бизнес продолжает работать и одерживает победы на экономическом фронте. Мы — фанаты блокчейна и стремимся донести это увлечение по всем уголкам мира. Именно поэтому криптобиржа WhiteBIT договорилась о долгосрочном партнерстве с медийным провайдером Netflix , имя которого стало культовым для глобальной зрительской аудитории. Мы уверены, что впоследствии любовь подписчиков Netflix к кинематографическим шедеврам будет идти бок о бок с желанием узнать больше о блокчейне и воспользоваться преимуществами и свободой, которые предоставляет эта современная технология” , — заявил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

СПРАВКА

WhiteBIT – крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.

Netflix, Inc. — американский провайдер медиа-услуг и продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Гатос, Калифорния. По состоянию на 30 июня 2022 года в Netflix насчитывалось 220,7 млн. подписчиков в мире. Сервис доступен по всему миру, кроме тоталитарного материкового Китая, Сирии, Северной Кореи и России.