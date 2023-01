"Аватар: Шлях води" став шостим фільмом в історії, який зібрав у прокаті понад $2 млрд

Фільм "Аватар: Шлях води" зібрав понад 2 мільярди доларів у світовому прокаті, ставши третім фільмом режисера Джеймса Кемерона, який досяг такого рівня. Про це повідомляє CNBC.

Пригодницька стрічка загалом посіла шосте місце в світовому рейтингу за касовими зборами. Лише п'ять фільмів досягли позначки в $2 млрд та обходять "Аватар: Шлях води" — це перший "Аватар", "Месники: Фінал", "Титанік", "Зоряні війни: Пробудження сили" та "Месники: Війна нескінченності".

Водночас треба зауважити, що "Аватар: Шлях води" вийшов на екрани лише 15 грудня 2022 року.

Станом на неділю, 22 січня The Way of Water зібрав 598 мільйонів доларів від продажу квитків на внутрішньому ринку та 1,426 мільярда доларів на зовнішніх ринках.

Медіааналітики вважають, що досягнення позначки в $2 млрд є хорошим знаком для франшизи "Аватар", враховуючи, що планується випуск ще трьох частин протягом наступних п’яти років. Це також відповідає меті, поставленій режисером Кемероном.

Наступна очікувана прем'єра відбудеться лише в середині лютого, коли на екранах покажуть стрічку "Людина-мураха та Оса: Квантуманія" від студії Marvel. Тому, очікується, що "Аватар: Шлях води" ще встигне збільшити свій показник по касовим зборам.