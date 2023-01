Netflix шукає фахівців для свого нового інженерного хаба у Варшаві

Американський провайдер медійних послуг Netflix створює інженерний центр у Польщі, який базуватиметься в нещодавно відкритому хабі компанії у Варшаві. Про це повідомила пресслужба компанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Польща має дивовижні інженерні таланти, враховуючи її чудові університети та сильну спільноту розробників, і ми не можемо дочекатися, щоб побачити інновації та креативність, які отримаємо від нашого центру тут. Зараз ми набираємо інженерів програмного забезпечення для бізнес-додатків — перегляньте наші поточні вакансії на Netflix Jobs", — йдеться в повідомлені компанії.

Наразі у розділі Jobs розміщені чотири актуальні вакансії в Варшаві:

менеджер по продуктам, медіа менеджмент; менеджер з маркетингового виробництва – CEE;

Software Engineer (L5) – розробка контенту;

директор, контент-інженерія.



Водночас додаткових умов компанія не вказує в своїх оголошеннях.

Співробітники Netflix в Польщі загалом займатимуться створенням продуктів. Далі ці шоу та фільми будуть показувати у всьому світі, як і інші продукти Netflix. В компанії зауважилаи що офіс у Польщі Netflix відкрив 6 років тому. За цей час створили понад 30 польських фільмів і серіалів, у тому числі такі хіти, як High Water і How I Fell In Love with the Gangster .

Зазначимо, що саме в Польщу евакуювалася велика частина українських підприємців, в тому числі з IT сектору. Хоча відомо, що ІТ-індустрію представляють підприємці, які планують повернутися в Україну.

Крім того, серед найбільш пріоритетних ринків, які український бізнес розглядає для подальшого розширення географії продажів, – Польща (61%).

Джерело фото: ua.depositphotos.com