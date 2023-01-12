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Netflix шукає фахівців для свого нового інженерного хаба у Варшаві
Американський провайдер медійних послуг Netflix створює інженерний центр у Польщі, який базуватиметься в нещодавно відкритому хабі компанії у Варшаві. Про це повідомила пресслужба компанії.
"Польща має дивовижні інженерні таланти, враховуючи її чудові університети та сильну спільноту розробників, і ми не можемо дочекатися, щоб побачити інновації та креативність, які отримаємо від нашого центру тут. Зараз ми набираємо інженерів програмного забезпечення для бізнес-додатків — перегляньте наші поточні вакансії на Netflix Jobs", — йдеться в повідомлені компанії.
Наразі у розділі Jobs розміщені чотири актуальні вакансії в Варшаві:
- менеджер по продуктам, медіа менеджмент;
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менеджер з маркетингового виробництва – CEE;
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Software Engineer (L5) – розробка контенту;
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директор, контент-інженерія.
Водночас додаткових умов компанія не вказує в своїх оголошеннях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Співробітники Netflix в Польщі загалом займатимуться створенням продуктів. Далі ці шоу та фільми будуть показувати у всьому світі, як і інші продукти Netflix. В компанії зауважилаи що офіс у Польщі Netflix відкрив 6 років тому. За цей час створили понад 30 польських фільмів і серіалів, у тому числі такі хіти, як High Water і How I Fell In Love with the Gangster .
Зазначимо, що саме в Польщу евакуювалася велика частина українських підприємців, в тому числі з IT сектору. Хоча відомо, що ІТ-індустрію представляють підприємці, які планують повернутися в Україну.
Крім того, серед найбільш пріоритетних ринків, які український бізнес розглядає для подальшого розширення географії продажів, – Польща (61%).
Джерело фото: ua.depositphotos.com