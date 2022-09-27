Під час війни майже третина українських підприємств працює на закордонних ринках - дослідження

Під час повномасштабної війни 28% працюючих підприємців в Україні реалізують свою продукцію на зовнішніх ринках. З них 16% розпочали закордонні продажі до війни, 12% – після її початку. 21% працюючих МСБ планують розширювати географію продажів у майбутньому.

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Про це свідчать дані дослідження платіжної системи Mastercard.

З'ясувалося, що українські підприємці найбільше продають свої товари та послуги на ринках США (30%), Польщі (27%), Німеччини (13%), Великої Британії (10%), Литви (10%) та Канади (10%). Серед найбільш пріоритетних ринків, які український бізнес розглядає для подальшого розширення географії продажів, – Польща (61%), Болгарія (13%), Велика Британія (13%), Італія (11%) та Молдова (11%).

Найчастіше малому та середньому бізнесу заважають вийти на іноземні ринки такі фактори: нестача фінансових ресурсів (29%), профільних знань (27%) та брак виробничих потужностей (12%).

У рамках дослідження Mastercar, підприємці виділили IT-послуги (49%) як найбільш перспективний "бестселер" України у світі, що матиме найбільший попит на міжнародній арені. Попитом також буде користуватися український дизайнерський одяг (28%), крафтові продукти (26%) та прикраси, у тому числі ювелірні (23%).

Зазначимо, що в середині країни з 24 лютого компанії розпочали активно переносити роботу в західні регіон країни. Для цього Кабмін розпочав відповідну програму релокації. Більшість компаній перемістили свої потужності до Львівської (24,6% релокованих підприємств), Закарпатської (16,1%) та Чернівецької (11,4%) областей.