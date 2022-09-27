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Во время войны почти треть украинских предприятий работает на зарубежных рынках - исследование
В ходе полномасштабной войны 28% работающих предпринимателей в Украине реализуют свою продукцию на внешних рынках. Из них 16% приступили к зарубежным продажам до войны, 12% – после ее начала. 21% работающих МПБ планируют расширять географию продаж в будущем.
Об этом свидетельствуют данные исследования платежной системы Mastercard.
Выяснилось, что украинские предприниматели больше всего продают свои товары и услуги на рынках США (30%), Польши (27%), Германии (13%), Великобритании (10%), Литвы (10%) и Канады (10%). Среди наиболее приоритетных рынков, которые украинский бизнес рассматривает для дальнейшего расширения географии продаж – Польша (61%), Болгария (13%), Великобритания (13%), Италия (11%) и Молдова (11%).
Чаще всего малому и среднему бизнесу мешают выйти на иностранные рынки следующие факторы: нехватка финансовых ресурсов (29%), профильных знаний (27%) и нехватка производственных мощностей (12%).Подписывайтесь на наш Telegram канал
В рамках исследования Mastercard, предприниматели выделили IT-услуги (49%) как наиболее перспективный "бестселлер" Украины в мире, который будет пользоваться наибольшим спросом на международной арене. Спрос также будут на украинскую дизайнерскую одежду (28%), крафтовые продукты (26%) и украшения, в том числе ювелирные (23%).
Отметим, что внутри страны с 24 февраля компании начали активно переносить работу в западные регион страны. Для этого Кабмин запустил соответствующую программу релокации. Большинство компаний переместили свои мощности во Львовскую (24,6% релокированных предприятий), Закарпатскую (16,1%) и Черновицкую (11,4%) области.