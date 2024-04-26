НКЦБФР предупредила рынок о риске потери лицензий двумя из трех украинских фондовых бирж

Две из трех украинских фондовых бирж – ПФТС и "Украинская биржа" (УБ) – в ближайшее время могут потерять лицензии из-за нарушения лицензионных условий, в связи с чем регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), предупредила участников рынка о наличии такого риска и предложила рассмотреть возможные варианты решения, в том числе создание новой биржи.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал член НКЦБФР Ярослав Шляхов.

По словам Шляхова, если участников устраивает, что на рынке останется только одна биржа ("Перспектива" – ИФ-У), то регулятор с этим согласится.

"Если нет, если им не хватает одной биржи, если они хотят хеджировать риски путем создания другой биржи, то делайте две, три, пять – сколько необходимо", – сказал Шляхов.

ПФТС и УБ не выполнили требования к нормативу ликвидности

Глава Комиссии Руслан Магомедов уточнил, что еще в ноябре 2022 года регулятор в связи с войной ввел пруденциальные нормативы для всех профессиональных участников, как компромисс обязав постепенно, до ноября 2023 года, держать 50% собственного капитала в "живых" деньгах или в ОВГЗ, тогда как до этого, по его словам, он формировался "сверхликвидной дебиторской задолженностью".

Магомедов отметил, что ПФТС и УБ в указанный срок не выполнили требования к нормативу ликвидности, после чего НКЦБФР, "понимая всю тонкость того, что от бирж зависит функционирование многих профучастников", попросила менеджмент разработать механизм устранения этого нарушения.

По его словам, менеджмент никаких конкретных действий не предпринял, предложив лишь предоставить дополнительно год-два на выполнение неприемлемого требования.

Магомедов также отметил, что в отношении "Украинской биржи", кроме вопроса выполнения норматива ликвидности (согласно данным агентства, УБ выполнила этот норматив), есть еще и вопросы корпоративной структуры, ведь она рискует потерять лицензию в случае принятия зарегистрированного в парламенте 22 февраля 2024 года законопроекта №11037 "О недопустимости участия лиц, связанных с государством-агрессором, в функционировании рынков капитала и организованных товарных рынков".

Глава Комиссии отметил, что 18 апреля регулятор вызвал биржи, и они подписали акты о нарушении лицензионных условий.

По его словам, ПФТС пока не смогла провести собрание акционеров, хотя организовать допэмиссию акций для биржи уже не вариант, поскольку срок ее проведения слишком длинный, поэтому остается быстрый вариант – оказать безвозвратную финансовую помощь.

"На сегодняшний день для минимального соблюдения пруденциальных нормативов деньги не внесены, и ни одного нормального фидбека, по нашей информации, нет", - описал свое видение ситуации глава регулятора.

Рынку предложили создать новую биржу

Рассказывая о возможности создания новой биржи, глава НКЦБФР подчеркнул, что это должна быть инициатива участников рынка, тогда как регулятор может только советовать.

"Мы понимаем, что любая одна биржа – это плохо, на самом деле. Но решение должно быть на стороне участников. Все просто – голосуешь гривной: если тебе так не нравится – создавай новую. Если жаль гривну – пользуйся тем, что есть", – сказал Магомедов.

По его словам, НКЦБФР понимает всю остроту момента и готова всячески содействовать, если кто-то примет решение создавать биржу.

"Если будут качественно подготовлены документы, мы максимально быстро их отработаем без задержек", - отметил Магомедов.

В то же время глава и члены НКЦБФР уточнили, что биржа "Перспектива" выполняет все требования, имеет необходимые средства и к ее акционерам формально претензий нет.

Отвечая на вопрос, сколько сейчас времени у участников рынка, желающих создать новую биржу, чтобы не отобрали лицензию у имеющихся бирж, Магомедов сказал, что "месяц, наверное, точно есть".

Справка

Фондовая биржа ПФТС основана в 1997 году. ПФТС долгое время являлась лидером рынка, однако недовольные качеством ее работы ведущие торговцы вместе с РТС создали в 2008 году УБ, которая заработала весной 2009 года и первой запустила "интернет-трейдинг".

Фондовая биржа "Перспектива" (Днепр) получила лицензию в марте 2008 года, а до этого почти два года работала как одноименная торгово-информационная система.

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