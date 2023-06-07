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Правительство вернулось к работе над созданием полноценного фондового рынка в Украине
Кабинет министров возобновил публичное обсуждение создания национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня провел совещание на эту тему.
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
В совещании приняли участие первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко и глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов.
Создание фондового рынка – это важная составляющая внедрения обязательной накопительной пенсии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Уже есть подписанный меморандум с Американской торговой палатой и USAID. Необходимо переходить к практическим шагам — созданию инфраструктуры фондового рынка. Привлечение к этому проекту международных партнеров поможет внедрить лучший опыт и практики", — отметил премьер.
Он добавил, что обсуждение создания полноценного фондового рынка продолжается и война не должна препятствовать развитию и инновациям.
Напомним, в Украине планируют начать реформу пенсионной системы для внедрения накопительной системы. После начала полномасштабной войны процесс несколько замедлился.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства", который изменяет правила индексации выплат.
Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система, отличающаяся от накопительной тем, что все средства, перечисляемые налогоплательщиками в Пенсионный фонд, сразу выплачиваются нынешним пенсионерам. При накопительной системе гражданин самостоятельно в течение жизни откладывает деньги, которые затем частями получает после ухода на пенсию.