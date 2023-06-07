Правительство вернулось к работе над созданием полноценного фондового рынка в Украине

Кабинет министров возобновил публичное обсуждение создания национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июня провел совещание на эту тему.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

В совещании приняли участие первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко и глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов.

Создание фондового рынка – это важная составляющая внедрения обязательной накопительной пенсии.

"Уже есть подписанный меморандум с Американской торговой палатой и USAID. Необходимо переходить к практическим шагам — созданию инфраструктуры фондового рынка. Привлечение к этому проекту международных партнеров поможет внедрить лучший опыт и практики", — отметил премьер.

Он добавил, что обсуждение создания полноценного фондового рынка продолжается и война не должна препятствовать развитию и инновациям.

Напомним, в Украине планируют начать реформу пенсионной системы для внедрения накопительной системы. После начала полномасштабной войны процесс несколько замедлился.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства", который изменяет правила индексации выплат.