Уряд повернувся до роботи над створенням повноцінного фондового ринку в Україні

Кабінет міністрів відновив публічне обговорення створення національного механізму з біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Так, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 7 червня провів нараду на цю тему.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

У нараді взяли участь перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко та голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.

Створення фондового ринку — це важлива складова впровадження обов'язкової накопичувальної пенсії.

"Уже маємо підписаний меморандум із Американською торговою палатою та USAID. Необхідно переходити до практичних кроків — створення інфраструктури фондового ринку. Залучення до цього проекту міжнародних партнерів допоможе впровадити найкращий досвід і практики", — зауважив прем'єр.

Він додав, що обговорення створення повноцінного фондового ринку продовжується і війна не повинна ставати на заваді розвитку та інноваціям.

Нагадаємо, в Україні планують розпочати реформу пенсійної системи для запровадження накопичувальної системи. Після початку повномасштабної війни процес дещо сповільнився.

Водночас президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства", який змінює правила індексації виплат.