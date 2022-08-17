В Кабмине предложили увеличить пенсии за счет меценатов

Министерство социальной политики готовит изменения, позволяющие увеличить пенсионные выплаты украинцев за счет меценатов, которые смогут адресно перечислять деньги. Об этом во время национального телемарафона сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

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"Мы предлагаем такую меценатскую деятельность по отношению к нашим пенсионерам: предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, адресно перечислить средства на увеличение пенсии конкретному пенсионеру", - сказала глава Минсоцполитики.

Соответствующий законопроект уже рассматривается в парламентских комитетах. Жолнович считает, что Верховная Рада быстро примет предложение.

Напомним, "Укрпочта" не будет доставлять пенсии в местах боевых действий, поэтому необходимо открыть счет в Ощадбанке.

Пенсионерам, которые раньше получали деньги через "Укрпочту" и остались на оккупированных территориях, выплаты будут зачисляться также на счета Ощадбанка. Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется, и им засчитывается пенсия на карты.