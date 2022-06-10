Более 15 тысяч работающих пенсионеров в Луганской области в июне получат повышенные пенсии

В Луганской области насчитывается 53,5 тысячи работающих пенсионеров. Более 15 тысячам из них будут автоматически перечислены пенсии с учетом страхового стажа с 1 апреля. Средний размер увеличения составил 93,26 грн.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что автоматический перерасчет с учетом страхового стажа с 1 апреля был целесообразным 15,1 тысячи пенсионерам. Средний размер увеличения составил 93,26 грн.

"С учетом стажа и заработной платы произошло повышение в 1,01 тысяч работающих пенсионеров. Размер их пенсии увеличился в среднем на 200,77 грн", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с учетом предоставления страховщиками до 10 мая отчетов за I квартал 2022 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования выплата перечисленных пенсий производится начиная с июня с доплатой за апрель и май.

Напомним, в Украине в апреле произвели перерасчет пенсий членам семей погибших военнослужащих. В результате размер пенсий 2,2 тысячи украинцев в среднем вырос на 1,5 тысячи гривен.