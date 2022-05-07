Членам семей погибших военных повысили пенсии, — Минсоцполитики

В Украине в апреле провели перерасчет пенсий членам семей погибших военнослужащих. В результате размер пенсий 2,2 тысяч украинцев в среднем вырос на 1,5 тысячи гривен. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Минимальная гарантия по пенсиям членам семьи погибшего военнослужащего составляет не менее:

7 800 грн – на каждого родителя и супругов;

6 100 грн – на каждого ребенка.

"Это относится также к членам семей погибших добровольцев территориальной обороны. В круг лиц, принадлежащих к семьям погибших защитников, включены члены семей погибших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, участвуя в АТО/ООС, а также семьи погибших добровольцев Сил территориальной обороны", — уточнили в Минсоцполитики.

Кроме того, украинские защитники получили право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет и не менее 20 лет соответственно.

Напомним, "Укрпочта" не будет доставлять пенсии в местах боевых действий, поэтому необходимо открыть счет в Ощадбанке.

Пенсионерам, которые раньше получали деньги через “Укрпочту” и остались на оккупированных территориях, выплаты будут зачислять также на счета Ощадбанка. Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется, и им пенсия засчитывается на карты.